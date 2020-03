Life

Μένουμε σπίτι: ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Νίκος Χατζηνικολάου και η… γυμναστική! (βίντεο)

Καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 μίλησε για τις διεξόδους στην κατ΄ οίκον απομόνωση και όσα μπορεί να… ανακαλύψει κάποιος.​