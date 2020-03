Υγεία - Περιβάλλον

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης στον ΑΝΤ1 για τα αντιοβιοτικά και τα φάρμακα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο Επίκουρος Καθ. Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ «κρούει τον κώδωνα» στους πολίτες και κάνει εκτιμήσεις για τον χρόνο διάθεσης ενός εμβολίου για τον φονικό ιό.