Κίνα: Μετά τον κορονοϊό, ανησυχία προκαλεί ο χανταϊός (βίντεο)

Διαγνώστηκε σε επιβάτη που έπεσε νεκρός μέσα σε λεωφορείο. Σε καραντίνα μπήκαν ο οδηγός και οι υπόλοιποι επιβάτες.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Την ώρα που η Κίνα χαλαρώνει τους περιορισμούς, καθώς υποχωρεί η πανδημία του κορονοϊού, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια νέα απειλή.

Σε λεωφορείο που κινείτο στην επαρχία Γιουνάν, ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός. Από τη νεκροψία προέκυψε ότι είχε προσβληθεί από χανταϊό, ο οποίος προκαλεί οξεία αναπνευστική νόσο.

Αμέσως οι Αρχές έβαλαν σε καραντίνα τον οδηγό και τους 32 επιβάτες του λεωφορείου.

Το κοινό του χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται από τα τρωκτικά, με τον COVID-19 είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία αποτελεσματική φαρμακευτική θεραπεία.

Η θνησιμότητα είναι εξαιρετικά υψηλή, περίπου στο 50% . Ωστόσο, μόνο στην Αργεντινή έχει διαπιστωθεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, από τον χανταϊό των Άνδεων.

Όπως είναι φυσικό, το κρούσμα χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς η πανδημία του κορονοϊού (COVID-19), που ξεκίνησε από την Κίνα, έχει εξαπλωθεί σε 197 χώρες του κόσμου.

Το σύνολο των κρουσμάτων στον πλανήτη έφτασε τα 407.633, ενώ οι νεκροί είναι 18.250.

Καθημερινά αυξάνονται οι χώρες που επιβάλουν πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας. Με την προσθήκη και της Ινδίας, σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν πλέον σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού.