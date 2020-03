Κόσμος

Κορονοϊός: 44 οι νεκροί στην Τουρκία

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων από τον COVID-19 στη γειτονική μας χώρα. Εκατοντάδες νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο.

Ο αριθμός των νεκρών από την επιδημία του νέου κορονοϊού στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 7 και ανέρχεται πλέον σε 44, την ώρα που ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κατέγραψε αύξηση 343 κρουσμάτων και ανέρχεται πλέον σε 1.872, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κότζα.

Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ότι 3.952 διαγνωστικά τεστ έχουν διενεργηθεί τις τελευταίες 24 ώρες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των διαγνωστικών τεστ που έχει πραγματοποιηθεί στην Τουρκία να ανέρχεται σε περίπου 28.000.