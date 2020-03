Οικονομία

Ανοίγει ο δρόμος για εκ περιτροπής εργασία

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση στο άρθρο 9 της ΠΝΠ, που δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότες για μειώσεις μισθών κατά 50%.

Το “πράσινο φως” στους εργοδότες να εφαρμόζουν ένα νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, απασχολώντας το 50% των εργαζομένων για δύο εβδομάδες τον μήνα, με μείωση κατά το ήμισυ των προβλεπόμενων αποδοχών, ανάβει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, το μέτρο θα αφορά τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού, δηλαδή όσες περιλαμβάνονται στη λίστα με τους ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν εργατολόγοι, μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα μπορεί μία επιχείρηση να απασχολεί τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων της με εκ περιτροπής εργασία. Δηλαδή να δουλεύουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες τον μήνα και οι υπόλοιποι να δουλεύουν κανονικά.

Αυτό σημαίνει πως ένας επιχειρηματίας θα μπορεί τον ένα μήνα να έχει το μισό προσωπικό του να δουλεύει δύο εβδομάδες και τον επόμενο μήνα να δουλεύει το άλλο μισό με τον ίδιον τρόπο.

Σε μία τέτοια περίπτωση, οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης που θα εφαρμόσει αυτό το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, θα λάβουν τουλάχιστον τρεις μισθούς.

ΣΥΡΙΖΑ: Η Κυβέρνηση θέσπισε δυνατότητα άμεσης περικοπής μισθών στο 50%

«Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτήν την κρίση ως ευκαιρία για γενικευμένη επίθεση στην εργασία», τονίζει η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, επικρίνοντας την «φαστ-τρακ διαδικασία εκ περιτροπής εργασίας, στην οποία οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με το 50% του μισθού τους για 6 μήνες!».

Αναλυτικά η δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου:

«Μετά την φαστ-τρακ διαδικασία μαζικών απολύσεων, το Υπουργείο Εργασίας θεσμοθετεί και φαστ-τρακ διαδικασία εκ περιτροπής εργασίας, στην οποία οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με το 50% του μισθού τους για 6 μήνες! Μάλιστα, το μέτρο αυτό θα επιβάλλεται μονομερώς από την επιχείρηση ανεξαρτήτως εάν έχει περιορισμό δραστηριοτήτων ή είναι κερδοφόρα.

Αυτές οι παρεμβάσεις βαφτίζονται από το Υπουργείο ως «μέτρα προστασίας της εργασίας». Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτή την κρίση ως ευκαιρία για γενικευμένη επίθεση στην εργασία. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Τέτοιες ενέργειες δεν συμπιέζουν μόνο το εισόδημα των εργαζομένων αλλά πλήττουν συνολικά την οικονομία και την κοινωνική συνοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Χρειάζεται πλήρης προστασία των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας, κάλυψη των μισθών και του δώρου Πάσχα από το κράτος. Οι δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν. Η Κυβέρνηση πρέπει επειγόντως να αλλάξει κατεύθυνση στα εργασιακά».

Κίνημα Αλλαγής: Το σχέδιο της ΝΔ είναι τις συνέπειες της κρίσης να πληρώσουν οι εργαζόμενοι

Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτεται: Τις συνέπειες της κρίσης θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι», υπογραμμίζει το Κίνημα Αλλαγής. Ζητά την άμεση κατάργηση του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που, όπως σημειώνει, δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότες για διάστημα 6 μηνών να απασχολούν τους μισούς εργαζομένους τους για διάστημα δύο μόνο εβδομάδων τον μήνα, με την ανάλογη μείωση των αποδοχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής:

«Με το άρθρο 9 της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Κυβέρνηση δίνει την δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους εργοδότες και για διάστημα ως 6 μηνών, να απασχολούν το 50% των εργαζομένων τους για διάστημα δυο μόνο εβδομάδων τον μήνα, κόβοντας τους βέβαια τον μισό μισθό. Ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα κριτήριο η προϋπόθεση.

Το μέτρο αυτό, όπως είναι σαφές, δεν συνδέεται με τις έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν και καλύπτονται ήδη με άλλες διατάξεις (και έχουν πολύ μικρότερο χρονικό ορίζοντα). Αποκαλύπτει την πολιτική της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης: Το μάρμαρο θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι.

Δημιουργούνται τετελεσμένα χωρίς συζήτηση στη Βουλή, χωρίς κανένα διάλογο και συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους και χωρίς φυσικά ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα στην χώρα, την οικονομία και την κοινωνία. Μεθοδεύσεις που οδηγούν στη μονιμοποίηση αντιεργατικών μέτρων στη σκιά της πανδημίας.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει στηρίξει όλο αυτό τον καιρό όλα τα δύσκολα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν αποδεχόμαστε όμως λογικές που εκμεταλλεύονται την περίοδο αυτή, για να κάνουν πράξη την εργοδοτική ασυδοσία και την αφαίρεση εργασιακών δικαιωμάτων.

Απαιτούμε την άμεση κατάργηση του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2019».