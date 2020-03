Οικονομία

Eurogroup: Προληπτική γραμμή στήριξης στην κρίση για τον κορονοϊό

Εξετάζονται όλες οι δυνατότητες στήριξης της οικονομίας, τόνισε ο Μάριο Σεντένο. Ανοικτό το ενδεχόμενο και για τα ευρωομόλογα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στήριξαν ευρέως σήμερα την ιδέα να καταστεί δυνατή μια προληπτική γραμμή πίστωσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), με κάθε χώρα να μπορεί να αντλεί έως και 2% του ΑΕΠ της από τον Μηχανισμό, με στόχο να βοηθηθούν οι χώρες να ανταπεξέλθουν τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο η τελική απόφαση για την χρήση των χρημάτων από τον ESM θα ληφθεί στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Οι υπουργοί συμφώνησαν πως η προληπτική ενισχυμένη γραμμή πίστωσης ECCL θα είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, παρόλο που δεν θα χρειαστούν όλες οι χώρες να αιτηθούν για αυτή ή να αντλήσουν από αυτή.

«Υπάρχει μια ευρεία στήριξη για να εξετάσουμε ένα τοίχος προστασίας ενάντια στην κρίση της πανδημίας με βάση στο υπάρχον προληπτικό μέσο του ESM, όπως της ΕCCL», δήλωσε ο Μάριο Σεντένο.

«Το μέγεθος των διαθέσιμων μέσων μπορεί να είναι εντός της κλίμακας του 2% του ΑΕΠ των κρατών μελών ως σημείο αναφοράς», τόνισε, προσθέτοντας πως υπήρχε ευρεία στήριξη ανάμεσα στα μέλη για αυτά τα στοιχεία.

«Ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε για τη συνάντηση των ηγετών την Πέμπτη όπου αναμένονται αποφάσεις», πρόσθεσε.

Από την πλευρά, του ο Επίτροπος Τζεντιλόνι δήλωσε ότι έγιναν βήματα για πρώτη φορά, όπως η απόφαση να ενεργοποιηθεί η «ρήτρα εξαίρεσης» του Συμφώνου Σταθερότητας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία. «Σήμερα συζητήσαμε μια ειδική παρέμβαση του ESM για την αντιμετώπιση της πανδημίας», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Κλάους Ρέγκλινγκ ξεκαθάρισε ότι αντιμετωπίζουμε πρωτοφανή κρίση, που δεν έχουμε ξαναδεί από την «γρίπη της Ισπανίας» πριν από ένα αιώνα.

Ο επικεφαλής του ESM δήλωσε ότι το Ταμείο έχει δυνατότητα να ρίξει στη μάχη 410 δισ. ευρώ αν οι χώρες τα χρειαστούν. Στα υφιστάμενα εργαλεία η πλέον χρήσιμη είναι η προληπτική γραμμή (ECCL) που θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες-μέλη. Είναι θέμα των επιμέρους κρατών αν θα τη δεχτούν. Αν το αιτηθούν οι χώρες θα μπορούν να λάβουν 2% του ΑΕΠ τους. O ίδιος τόνισε ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο αν οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες, αλλά αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα.

Σε περίπτωση που γίνει αίτηση τα χρήματα θα δοθούν σε πρώτη φάση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Τα coronabonds



Ερωτηθείς για το εάν τα ευρωομόλογα είναι στο τραπέζι ο επικεφαλής του Eurogroup δήλωσε ότι θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Η αντίδραση που έχουμε είναι σημαντική αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στις επιμέρους επιλογές, αρκέστηκε να απαντήσει.

«Είναι ένα από τα εργαλεία», συμπλήρωσε ο Επίτροπος Τζεντιλόνι αλλά σημείωσε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση. Από την πλευρά του, ο Κλ. Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι τα δάνεια του ESM έχουν εγγύηση όλων των κρατών μελών.?