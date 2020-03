Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της 25ης Μαρτίου

Ο Κρόνος που έχει ξεκινήσει την δοκιμαστική του διέλευση στον Υδροχόο αναμένεται να βάλει τους δικούς του κανόνες στις ομάδες και στις κοινωνίες.

ΚΡΙΟΣ: Μπορεί πολλές φορές να σε έχουν κατηγορήσει για τον εγωκεντρισμό σου και την αδυναμία σου να σκεφτείς λίγο και τους άλλους, όμως άλλες τόσες είναι και οι φορές που βάζεις πλάτη και δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις για ένα φίλο σου ή για τις ανάγκες της ομάδας. Ξέρεις όμως ποιο είναι το πρόβλημα και σε αυτή την περίπτωση; Και πάλι ο εγωκεντρισμός σου, αλλά από μια άλλη άποψη, αφού αυτή τη φορά γυρίζει μπούμερανγκ σε σένα. Προσπάθησε λοιπόν να μην υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου και να μην επιτρέψεις σε κανέναν, ούτε στον ίδιο σου τον εαυτό να σου βάλει περισσότερα βάρη στην πλάτη, απ’ όσα αντέχεις πραγματικά να σηκώσεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Οποιοσδήποτε σήμερα μπορεί να συμμεριστεί κάποιους φόβους που μπορεί να έχεις και την αγωνία σου να προστατευτείς από αόρατους ή ακόμα κι από ορατούς εχθρούς, αφού τα συναισθηματικά αντανακλαστικά όλων μας είναι οξυμένα. Ωστόσο υπάρχει ένα σημείο που ο φόβος παύει να... “φυλάει τα έρμα” και καταλήγει να γίνεται μεγαλύτερος και πιο ύπουλος εχθρός από αυτούς που μπορεί να υπολόγιζες ως τώρα. Για βάλε τα λίγο κάτω να τα σκεφτείς καλύτερα…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Σίγουρα ο εγκλεισμός για ένα Δίδυμο μπορεί να ισοδυναμεί με βασανιστήριο, ειδικά μέρες σαν τη σημερινή που συνηθίζεις να τις εκμεταλλεύεσαι είτε για να αποδράσεις από την καθημερινότητα και τις ίδιες εικόνες του περιβάλλοντός σου, είτε για να έρθεις σε επαφή με φίλους και αγαπημένα σου πρόσωπα. Αν πραγματικά θέλεις να αποδράσεις μπορείς. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει και θα δεις ότι υπάρχουν τρόποι που ακόμα και αν είσαι περιορισμένος σε ένα δωμάτιο 2 επί 2 μπορείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα που δε σου περνούσαν ποτέ απ’ το μυαλό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης με την αστρολογία τώρα καταλαβαίνω γιατί πάντα λέγανε ότι όλος ο κόσμος να καταστραφεί τα Καρκινάκια που τις καθημερινές κουβαλάνε τη φήμη του ευαίσθητου και του ευπαθούς, στην έκτακτη ανάγκη αυτά είναι που θα επιβιώσουν. Με όλον το πλανήτη να είναι στα κάγκελα με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί οι μόνοι που το είδαν σαν ευκαιρία για...cocooning ήσασταν εσείς. Να δεις που κι ο επικοινωνιολόγος του πρωθυπουργού θα είναι ένας από εσάς. Μπράβο σας! Όχι, μπράβο σας!

ΛΕΩΝ: Live ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ στο μυαλό ενός Λέοντα “Βγάλτε με λίγο έξω, να πάρω λίγο αέρα, να δω λίγο κόσμο… Εξάλλου και να τον κολλήσω αυτόν τον ιό δε με πειράζει, αφού έχει κορώνα δε θα είναι κανένας τυχαίος... “ Κοίτα! Καταλαβαίνω ότι μπορεί να την έχεις ακούσει με τόσο περιορισμό, αλλά καλό είναι να κάνεις κανένα κρύο ντουζάκι να συνέρχεσαι. Μην το πάρεις σαν ιατρική συμβουλή αυτό, αλλά σαν συμβουλή μιας φίλης… Προσπάθησε να το δεις σαν εμπειρία, έτσι λίγο πιο δημιουργικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Παρθένε μου, δράττομαι της ευκαιρίας στις σημερινές προβλέψεις να σου μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την υποστήριξη ολόκληρης της αστρολογικής κοινότητας, γιατί εμείς μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα απ’ τον καθένα τι μπορεί να ζεις αυτές εδώ τις μέρες… Όταν ζεις με το φόβο των μικροβίων τις καθημερινές, φανταζόμαστε τι ζεις τώρα που -να μη σε ντραπώ- όλος ο πλανήτης...μέντες… Πάντως κι εσύ ρε παιδάκι μου, πόσο να απολυμάνεις πια; Εκτός από την αποστείρωση χρειάζεσαι και λίγη ψυχική ηρεμία.

ΖΥΓΟΣ: Δε σε αφήνουν να δεις άνθρωπο, δε σε αφήνουν να γυμναστείς, δε σε αφήνουν να πας σε ένα κομμωτήριο, για ένα μασάζ, για ψώνια, κάτι… Μέρες που είναι δε σου περισσεύουν και τα λαχανικά για να πεις ότι θα φτιάξεις καμιά σπιτική μάσκα προσώπου να κάνεις τα beaute σου... Καταλαβαίνω το δράμα σου, όμως προσπάθησε να εκμεταλλευτείς αυτές εδώ τις μέρες για χαλάρωση και ξεκούραση που μπορούν να φανούν εξίσου αποτελεσματικά. Όσο για τις κοινωνικές σου επαφές, ευτυχώς η τεχνολογία στην εποχή μας σου δίνει πολλές επιλογές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κοίτα, είναι γεγονός ότι όταν θα βγούμε από τα σπίτια μας δε θα χωράμε να κάτσουμε, όμως κι εσύ δεν είναι ανάγκη να το παρακάνεις. Ειδικά σήμερα και αύριο πρόσεξε λίγο παραπάνω τη διατροφή σου και προσπάθησε να βάλεις ένα φρένο στη λαιμαργία σου. Επίσης και δεν το λέω για να σε πανικοβάλλω, αλλά απλά για να επιστήσω την προσοχή σου, αυτές τις μέρες μην παραμελήσεις την υγεία σου και μην παραβλέψεις τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί. Προσοχή και σε πιθανά ατυχήματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σημερινή μέρα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δεις τα παιδιά σου και να τους αφιερώσεις λίγο ουσιαστικό χρόνο, να περάσεις τη μέρα σου με τον αγαπημένο σου κάνοντας την πιο διάσημη επιλογή των ημερών, το... cocooning ή ακόμα μπορείς να αρκεστείς στο να αδειάσεις το κεφάλι σου από τα καθημερινά προβλήματα και όσα μπορεί να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στο μυαλό σου, πράγματα που μπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιμα, αφού φαίνεται ότι μέσα απ’ όλα αυτά καταφέρνεις να σκεφτείς πιο δημιουργικά και...δεν έχεις καλύτερο!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Λίγη ξεκούραση και ένα time out από τον αγώνα που μπορεί να δίνεις στην καθημερινότητά σου είναι ότι καλύτερο μπορούσε να σου συμβεί σήμερα. Ακόμα και αν δεν “μέναμε σπίτι”, όπως είναι η τάση τις τελευταίες ημέρες, για σένα και πάλι θα ήταν μια ιδανική συγκυρία για να περάσεις χρόνο με την οικογένεια σου και να ασχοληθείς με τον προσωπικό σου χώρο. Πόσο μάλλον τώρα που είναι και επιβεβλημένο. Μόνο προσπάθησε να ξεκουραστείς και πάρε χρόνο για να φροντίσεις τον εαυτό σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δε χρειάζεται να σου κάνω υποδείξεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι εν έτει 2020 η επικοινωνία είναι το πιο εύκολο πράγμα, αφού έχεις στα χέρια σου πολλούς τρόπους για να έρθεις πιο κοντά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, πράγμα που απ’ όσο φαίνεται σήμερα το θες ακόμα πιο πολύ. Από την άλλη είναι μια ευκαιρία να αδειάσεις λίγο το κεφάλι σου από τις πολλές σκέψεις και τους προβληματισμούς, γι’ αυτό θα ήταν καλή ιδέα να διαβάσεις ένα βιβλίο ή να αναζητήσεις πληροφορίες και τρόπους μέσα απ’ τους οποίους θα μπορούσες να αποκομίσεις περισσότερες γνώσεις.

ΙΧΘΥΕΣ: Οι όποιες ανησυχίες και οι επιπλέον ανασφάλειες που μπορεί να νιώθεις αυτές εδώ τις μέρες είναι πιθανό να εξαπλωθούν σαν ιός και να κάνουν μετάσταση σε άλλους τομείς της ζωής σου χωρίς καν να το καταλάβεις. Μπορεί τον κοροναϊό να μην μπορείς να τον σταματήσεις σίγουρα όμως την κατάσταση που σου περιέγραψα μόλις είναι στο χέρι σου να τη διαχειριστείς και να μην της επιτρέψεις να επηρεάσει τις σχέσεις σου με κάποιους ανθρώπους. Αν νιώθεις ότι χρειάζεσαι χρόνο με τον εαυτό σου διεκδίκησε τον. Όμως μην ξεσπάς σε όποιον έχει την ατυχία να βρεθεί στο δρόμο σου.

