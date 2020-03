Κόσμος

Κορονοϊός: πρώτος θάνατος ανηλίκου στις ΗΠΑ

Ο πρώτος θάνατος ανηλίκου που οφείλεται στον κορονοϊό καταγράφηκε χθες στις ΗΠΑ, κοντά στο Λος Άντζελες.

Οι υγειονομικές αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους τρεις νέους θανάτους εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, συμπεριλαμβανομένου αυτού «ενός νέου ηλικίας μικρότερης των 18 ετών», που ζούσε στο Λάνκαστερ, περίπου σαράντα χιλιόμετρα βόρεια της μεγαλούπολης. Πρόκειται για τον πρώτο γνωστό θάνατο ανηλίκου εξαιτίας της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια.

Τα άλλα δύο θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 50 και 70 ετών, κατά την ανακοίνωση, που δεν περιέχει καμία άλλη διευκρίνιση για την περίπτωση του νεαρού. Κατά ειδικούς, ο κορονοϊός σπανίως παίρνει βαριά μορφή όταν προσβάλλει παιδιά. Ελάχιστα είναι τα θανατηφόρα κρούσματα μεταξύ ανηλίκων σε διεθνές επίπεδο αφότου ξέσπασε η πανδημία, τον Δεκέμβριο.

Η ασθένεια COVID-19 «δεν κάνει καμία διάκριση ηλικίας, φυλής ή επιπέδου πλούτου» και «αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε περιοχές όπως η Νέα Υόρκη μας δείχνει πως οφείλουμε να προετοιμαστούμε», τόνισε η διευθύντρια της υπηρεσίας δημόσιας υγείας της κομητείας, η Μπάρμπαρα Φερέρ. «Δεν θα μπορέσουμε να εξομαλύνουμε την καμπύλη [σ.σ. της εξάπλωσης] παρά μόνο αν οι πάντες πάρουν σοβαρά την εντολή της κοινωνικής αποστασιοποίησης και τηρήσουν τις εντολές για απομόνωση και καραντίνα», επέμεινε η ίδια.

Οι αρχές έθεσαν το Λος Άντζελες και το σύνολο της πολιτείας της Καλιφόρνιας υπό περιορισμό, δίνοντας εντολή να ανασταλούν όλες οι «μη απολύτως απαραίτητες» δραστηριότητες και να αποφεύγονται όσο περισσότερο είναι δυνατόν οι μετακινήσεις. «Τις τελευταίες 48 ώρες, καταγράφηκαν 256 νέα κρούσματα» μόλυνσης από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην περιοχή αυτή αυξήθηκε έτσι σε 662, μόλις δέκα εκ των οποίων είναι νέοι κάτω των 18 ετών. Η πανδημία έχει οδηγήσει σε 119 εισαγωγές σε νοσοκομεία και έχει στοιχίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους στην κομητεία. Συνολικά, οι ΗΠΑ κατέγραφαν επισήμως, ως το απόγευμα χθες Τρίτη, 674 θανάτους και πάνω από 51.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.