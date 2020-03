Κοινωνία

Κορονοϊός: εγκλωβισμένοι 200 Έλληνες σε αεροδρόμιο του Λονδίνου (βίντεο)

Αγωνία για 200 Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Στάνστεντ. Τι καταγγέλλουν οι ίδιοι στον ΑΝΤ1.

Εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου βρίσκονται 200 Έλληνες, στην πλειοψηφία τους φοιτητές, λόγω της αναστάτωσης που επικρατεί στα αεροδρόμια λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Η τελευταία πτήση από Λονδίνο προς την Ελλάδα ακυρώθηκε, και όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι, δεν ενημερώθηκαν σχετικά από την αεροπορική εταιρεία.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τονίζει ότι την ευθύνη έχει η αεροπορική εταιρία.

"Το Υπουργείο Εξωτερικών τις επόμενες ημέρες θα συγκεντρώσει όλα τα αιτήματα των Ελλήνων πολιτών και η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξετάσει την περίπτωση να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα μας" αναφέρει η Πολιτική Προστασία.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" δύο εκ των εγκλωβισμένων στο Λονδίνο εξέφρασαν την αγανάκτησή τους αλλά και την αγωνία τους: