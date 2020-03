Κόσμος

Κορονοϊός: άρση των περιορισμών στη Χουμπέι

Μείωση των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των νέων θανάτων στην ηπειρωτική Κίνα...

Οι αρχές της Κίνας ήραν σήμερα τον αποκλεισμό που είχε επιβληθεί πριν από μήνες στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 18.000 ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Δεκέμβριο.

Κανένα κρούσμα εγχώριας μετάδοσης δεν καταγράφηκε ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην ηπειρωτική Κίνα, μολαταύτα εντοπίστηκαν 47 νέα «εισαγόμενα», κατά την ορολογία των κινεζικών αρχών, κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Συνολικά έχουν εντοπιστεί 474 «εισαγόμενα» κρούσματα. Πρόκειται στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων για Κινέζους που επέστρεψαν στην πατρίδα τους έχοντας μολυνθεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών. Διαπιστώθηκαν τέσσερις νέοι θάνατοι τις προηγούμενες 24 ώρες, οι τρεις στη Χουμπέι, επαρχία της κεντρικής Κίνας πρωτεύουσα της οποίας είναι η πόλη Ουχάν, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2.

Συνολικά, ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνθηκαν από τον κορονοϊό στην Κίνα ανέρχεται σε πάνω από 81.200, ενώ 3.281 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην ασθένεια COVID-19. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει μειωθεί θεαματικά τον τελευταίο μήνα. Το Πεκίνο γνωστοποίησε χθες Τρίτη ότι ο αποκλεισμός των 50 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων της επαρχίας Χουμπέι, που τελούσε σε ισχύ από τον Ιανουάριο, αίρεται: τους δίνεται πλέον η δυνατότητα να μετακινούνται, με την προϋπόθεση ότι είναι υγιείς. Ορισμένα αεροδρόμια και ορισμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί επαναλειτουργούν. Ωστόσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε αυτό το στάδιο. Αντίθετα, στην Ουχάν, οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ως την 8η Απριλίου για να τους δοθεί η δυνατότητα να βγουν από την πόλη.

Η εξέλιξη της κατάστασης βρίσκεται σε διαμετρική αντίθεση με την εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, όπου η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται σε φάση ραγδαίας εξάπλωσης, υποχρεώνοντας ολοένα περισσότερες κυβερνήσεις να λαμβάνουν μέτρα περιορισμού της κίνησης, να ανακοινώνουν απαγόρευση κυκλοφορίας, να κλείνουν δημόσιους χώρους κ.ο.κ.. Πάνω από 400.000 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε 175 χώρες και περιοχές. Στην Κίνα, βασική ανησυχία πλέον είναι το ενδεχόμενο δεύτερο κύμα μόλυνσης εξαιτίας των «εισαγόμενων» κρουσμάτων. Έτσι, πολλές κινεζικές πόλεις έθεσαν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα, ιδίως την επιβολή καραντίνας στους ταξιδιώτες που φθάνουν στη χώρα από το εξωτερικό. Όλες οι πτήσεις εξωτερικού με προορισμό το Πεκίνο αποφασίστηκε να εκτρέπονται στα αεροδρόμια άλλων πόλεων, όπου όλοι οι επιβάτες τους υποβάλλονται σε εξετάσεις.