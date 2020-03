Κόσμος

Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στις Κουρίλες Νήσους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Αυτή η σεισμική δόνηση υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει καταστροφικό τσουνάμι στην περιοχή όπου έγινε», προειδοποίησαν οι Αρχές.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των νησιών που είναι γνωστά με την ονομασία Κουρίλες στη Ρωσία, σε εστιακό βάθος 59 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS).

Αρχικά, το αμερικανικό ινστιτούτο εκτίμησε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,8 βαθμών. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων βορειοανατολικά από την πόλη Σαπόρο της Ιαπωνίας, διευκρίνισε το ινστιτούτο.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ακόμη «αναλύει» τα δεδομένα του σεισμού για να «προσδιορίσει το επίπεδο του κινδύνου». «Αυτή η σεισμική δόνηση υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει καταστροφικό τσουνάμι στην περιοχή όπου έγινε», προειδοποίησε πάντως.

Τα νησιά Κουρίλες σχηματίζουν αρχιπέλαγος βόρεια του ιαπωνικού νησιού Χοκάιντο. Τα τέσσερα από τα νησιά του αρχιπελάγους, τα νοτιότερα (Χαμπαμάι/Χαμπομάι, Σικατάν, Γιετορόπ/Ετορόφου, Κουνάσιρ/Κουνασίρι) είναι το αντικείμενο διένεξης μεταξύ της Ρωσίας και της Ιαπωνίας από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Κουρίλες αποκαλούνται Βόρειες Περιοχές στην Ιαπωνία.