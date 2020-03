Κόσμος

Πομπέο για κορονοϊό: η Κίνα αποκρύπτει πληροφορίες

Ο Πομπέο επανέλαβε την κατηγορία που έχει εξακοντίσει ήδη εναντίον του Πεκίνου, ότι δηλαδή η Κίνα δεν ανταλλάσσει πληροφορίες για την πανδημία στον βαθμό που οφείλει...

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ανέβασε κι άλλο τους τόνους, επικρίνοντας για ακόμη μια φορά την Κίνα για τον τρόπο που χειρίζεται την πανδημία του κορονοϊού και υποστηρίζοντας ότι το κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα «αποκρύπτει» από τον κόσμο πληροφορίες που χρειάζεται για να αποτρέψει την εξάπλωση της ασθένειας COVID-19.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη ραδιοφωνική εκπομπή Washington Watch, ο Πομπέο επανέλαβε την κατηγορία που έχει εξακοντίσει ήδη εναντίον του Πεκίνου, ότι δηλαδή η Κίνα δεν ανταλλάσσει πληροφορίες για την πανδημία στον βαθμό που οφείλει, υιοθετώντας μια στάση που κατ’ αυτόν «αληθινά θέτει χιλιάδες ζωές σε κίνδυνο».

«Η ανησυχία μου είναι πως αυτή η συγκάλυψη, αυτή η παραπληροφόρηση στην οποία επιδίδεται το κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, στερεί από τον κόσμο την ενημέρωση που χρειάζεται για να αποτραπούν περαιτέρω κρούσματα ή να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», επέμεινε ο Πομπέο. Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ κατηγόρησε επίσης το Ιράν και τη Ρωσία ότι διεξάγουν «εκστρατεία παραπληροφόρησης» για την πανδημία. «Η εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη Ρωσία και το Ιράν καθώς από και την Κίνα συνεχίζεται», σύμφωνα με τον Πομπέο. «Υποστηρίζουν ότι [ο ιός SARS-CoV-2] προήλθε από τον αμερικανικό στρατό, ότι πιθανόν [η πανδημία] άρχισε στην Ιταλία, λένε οτιδήποτε για να αποσείσουν τις ευθύνες τους».

Παρά τις κατηγορίες του εναντίον του ΚΚ της Κίνας, ο Πομπέο απέφυγε να επαναλάβει τους όρους «κινεζικός ιός» ή «ιός της Ουχάν», εκφράσεις που προκαλούν οργή στην κινεζική ηγεσία και ο αμερικανός ΥΠΕΞ έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές. «Θα έρθει η ώρα για την απόδοση ευθυνών», είπε ο Πομπέο, κρίνοντας πως σήμερα προέχει ο κόσμος να ξέρει «τι γίνεται στ’ αλήθεια». «Αυτή είναι μια παγκόσμια κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη και χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι κάθε χώρα σήμερα υιοθετεί τη διαφάνεια, μοιράζεται πληροφορίες για το τι γίνεται στ’ αλήθεια, ώστε η παγκόσμια κοινότητα, το παγκόσμιο σύστημα υγείας, η παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τις μολυσματικές ασθένειες, να μπορέσει να αρχίσει να εργάζεται με ολιστικό τρόπο», είπε.

Ο Πομπέο, που επικρίνει ασταμάτητα το Πεκίνο, διεμήνυσε εξάλλου πως στο μέλλον θα ληφθούν «πολύ σημαντικές αποφάσεις» για τον τρόπο που έχουν δομηθεί οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Για τον αμερικανό ΥΠΕΞ, τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού στις ΗΠΑ οφείλονται στο ότι εταιρείες έχουν αποφασίσει να βασίζουν τη λειτουργία «των αλυσίδων εφοδιασμού τους στην Κίνα κι όχι εδώ». Ο Πομπέο δεν έκανε καμία άλλη διευκρίνιση. Ωστότο, αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωναν την περασμένη εβδομάδα ότι ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται να προχωρήσει στην έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα προβλέπει μεταφορά των αλυσίδων εφοδιασμού με φάρμακα, ιατρικά είδη και εξοπλισμό από την Κίνα και άλλα κράτη στις ΗΠΑ, εν μέσω της πανδημίας.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Κίνα και όχι μόνο. Δεν είναι σαφές όμως το πότε σκοπεύει να προχωρήσει στην κίνηση ο Τραμπ. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου από την ομάδα που συγκρότησε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι ΗΠΑ «δεν πρέπει να εξαρτώνται ποτέ από καμία ξένη χώρα όσον αφορά τα μέσα για την επιβίωσή μας». «Ο στόχος μας για το μέλλον πρέπει να είναι να έχουμε αμερικανικά φάρμακα για τους αμερικανούς ασθενείς, αμερικανικές προμήθειες για τα αμερικανικά νοσοκομεία», συμπλήρωσε ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου.