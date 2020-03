Αθλητικά

Super League για κορονοϊό: όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη

Η Super League, με δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθεί μηνύματα εμψύχωσης προς τους Έλληνες πολίτες...

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος συμμετέχει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αυτές τις δύσκολες ώρες, με αρωγούς όλους τους συλλόγους της ανώτατης εθνικής επαγγελματικής κατηγορίας. Η Super League, με δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθεί μηνύματα εμψύχωσης προς τους Έλληνες πολίτες, προς τους οποίους δεν παύει να υπογραμμίζει τη σημασία τήρησης των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση.

Το μήνυμα της Λίγκας:

«Η Super League, με αίσθημα ευθύνης και πάντοτε μαζί με όλες τις ομάδες αρωγούς, συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνουμε όλοι μας. Αναγνωρίζοντας και τιμώντας το δύσκολο έργο, υπό δύσκολες συνθήκες, των ιατρών του ΕΣΥ, των νοσηλευτών στα νοσοκομεία, των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ και των διασωστών, όλων των συνανθρώπων μας που δίνουν τη δική τους μάχη στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της πανδημίας, αλλά και εκείνων που φροντίζουν να έχουμε πρόσβαση σε αγαθά πρώτης ανάγκης, η Super League τονίζει τη σημασία τήρησης των προληπτικών μέτρων που συστήνουν οι αρμόδιοι φορείς.

Το ποδόσφαιρο ενωμένο, όλες οι ομάδες της Super League μαζί, στέλνει το μήνυμα: Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη! Η πανδημία του κορονοϊού και τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του, αναδεικνύουν τη σημασία της ατομικής ευθύνης και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιοι φορείς, το υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ποδοσφαιριστές από τις ομάδες της Super League, ο καθένας ξεχωριστά από το σπίτι του, αλλά όλοι μαζί με την κοινωνία, στέλνουν το μήνυμά τους: ΜΕΝΩ ΣΠΙΤΙ ΠΛΕΝΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ Γιατί, "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΑΧΗ!" #slgr #Μένουμε_Σπίτι #Football #StayAtHome».