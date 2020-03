Αθλητικά

Κορονοϊός: μήνυμα στήριξης του Τζόκοβιτς στην Ιταλία

Η συγκινητική ανάρτηση του Σέρβου πρωταθλητή για το δοκιμαζόμενο ιταλικό λαό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξέφρασε την αλληλεγγύη και την εγγύτητά του προς την Ιταλία, που πλήττεται σφοδρά από το δράμα του κορονοϊού.

«Αγαπητή Ιταλία, ακόμα κι αν περνάτε μια πολύ δύσκολη περίοδο, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σε αυτή την κατάσταση», έγραψε ο Σέρβος πρωταθλητής του τένις σε ένα μήνυμά του στο Instagram.

«Μείνετε δυνατοί και γενναίοι, με πίστη, υγιείς κι ενωμένοι. Όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε ο νούμερο ένα αθλητής στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος μιλά ιταλικά και παραδοσιακά απολαμβάνει μεγάλη υποστήριξη στο «Foro Italico», στη διάρκεια του Όπεν της Ρώμης, ήταν ένας από τους επισκέπτες της τελευταίας διοργάνωσης του διάσημου φεστιβάλ τραγουδιού στο Σαν Ρέμο.