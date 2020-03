Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενής με γρίπη, πνευμονία και κορονοϊό στον ΑΝΤ1: έτσι κόλλησα τον φονικό ιό (βίντεο)

Ο Αλέξης Αλεξίου, που νοσηλεύεται εδώ και μέρες στο Θριάσιο με «τριπλό τζακ ποτ», αποκαλύπτει πώς κόλλησε κορονοϊό...

Ο εθελοντής διασώστης Αλέξης Αλεξίου, που νοσηλεύεται εδώ και μέρες στο Θριάσιο με «τριπλό τζακ ποτ», όπως το χαρακτήρισε, καθώς έχει προσβληθεί από γρίπη τύπου Β, πνευμονία και κορονοϊό, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για την απίστευτη περιπέτειά του, ενώ αποκάλυψε πώς κόλλησε τον φονικό ιό.

“Σήμερα, μετά από 17 μέρες έχει αρχίσει να καθαρίζει το μυαλό μου. Θυμήθηκα ότι ήρθε μια νταλίκα από την Ιταλία και εντός αυτής έγιναν σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησα. Είχε έρθει από το Μιλάνο μετά την καθαρά Δευτέρα. Εκεί πρέπει να κόλλησα” είπε ο 55χρονος άνδρας, που εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω υψηλού πυρετού.

Ο Αλέξης Αλεξίου μίλησε μέσα από το νοσοκομείο για τους “φοβερούς” πόνους, ενώ αστειευόμενος χαρακτήρισε τον κορονοϊό “νυχτόβιο” και “μπαρόβιο”, καθώς του προκαλούσε υψηλό πυρετό κατά τις νυχτερινές κυρίως ώρες.

“Στο σημείο καμπής, πριν 4 μέρες, εκεί που είχα απελπιστεί, είδα το θερμόμετρο να δείχνει 37. Έκλαιγα γιατί ο οργανισμός μου ανταποκρίθηκε” πρόσθεσε ο κ. Αλεξίου, ο οποίος, όπως είπε, τη Δευτέρα αναμένεται να πάρει εξιτήριο.