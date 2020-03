Αθλητικά

Κορονοϊός: ο Γκουαρντιόλα στηρίζει έμπρακτα την μάχη της Ισπανίας με τον ιό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι δώρισε ένα πολύ μεγάλο ποσό στην πατρίδα του για προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού.

O τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, δώρισε 1.000.000 ευρώ στην πατρίδα του, Ισπανία, για την ενίσχυση της με κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό στη «μάχη» που δίνει με τον κορονοϊό.

Ο πρώην παίκτης και προπονητής της Μπαρτσελόνα, δώρισε τα χρήματα στο πλαίσιο της εκστρατείας του ιδρύματος «Soler Daniel», το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ιατρικού Κολλεγίου της Βαρκελώνης.

«Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει κάνει μια δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ στο Ίδρυμα Angel Soler Daniel για την απόκτηση και την προμήθεια εξοπλισμού υγείας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κολλέγιο, προσθέτοντας, «Θα βοηθήσει επίσης στη χρηματοδότηση της εναλλακτικής παραγωγής, μέσω της εκτύπωσης 3D και άλλων μεθόδων, αναπνευστικών συσκευών και εξοπλισμού προσωπικής προστασίας για το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης».

Πριν από τη συμβολή του Γκουαρντιόλα, η εκστρατεία είχε συγκεντρώσει 33.000 ευρώ σε τρεις ημέρες.