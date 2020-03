Κοινωνία

25η Μαρτίου: με λιτό τρόπο ο φετινός εορτασμός λόγω κορονοϊού

Μόνο με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και με σημαίες στα μπαλκόνια φέτος η επέτειος της 25ης Μαρτίου.



Με ένα λιτό και διαφορετικό τρόπο θα τιμηθεί φέτος η επέτειος της 25ης Μαρτίου. Οι συνθήκες με τα μέτρα για τον κορονοϊό, ματαίωσαν τις παρελάσεις και η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, κάλεσε τις Αρχές και τους πολίτες να αναρτήσουν σε όλες τις υπηρεσίες και στα μπαλκόνια των κατοικιών τους την ελληνική σημαία.

Ματαιώθηκαν επίσης όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι δοξολογίες στους ιερούς ναούς και κατ' εξαίρεση, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ημέρα εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, στις 11:00, κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με μέριμνα της Βουλής, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στεφάνου προς τιμήν των ηρώων της Επανάστασης του 1821, πάνω από την πλατεία Συντάγματος θα πραγματοποιηθεί διέλευση 4 μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000/-5 της Πολεμικής Αεροπορίας και 6 ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού.

«Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρίσκονται στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε ανάγκη» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της προς τον ελληνικό λαό, με την ευκαιρία εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η φετινή επέτειος βρίσκει την χώρα μας αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη απειλή που έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινότητά μας: την πανδημία του κορονοϊού και σημείωσε ότι για να θωρακίσουμε το «εμείς» και να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια, καλούμαστε να παραμερίσουμε το «εγώ», καθώς και προσωρινά ατομικές μας ελευθερίες, για να προασπίσουμε το υπέρτατο συλλογικό αγαθό της δημόσιας υγείας.

Ανέφερε ακόμη, ότι τα νέα αυστηρά μέτρα που ισχύουν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης και εξέφρασε την βεβαιότητά της, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών καταλαβαίνει την αναγκαιότητά τους, και θα τα τηρήσει σχολαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι, αφού αποτελούν τον μόνο τρόπο, ώστε να αντιμετωπισθεί η πανδημία.

Υπενθύμισε ότι φέτος αναπόφευκτα, δεν θα γίνουν οι καθιερωμένες παρελάσεις, αλλά παρατήρησε ότι «παρελαύνουν, μπροστά μας, και μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι, οι ήρωες της όλο και πιο δύσκολης καθημερινότητας που βιώνει η χώρα: οι ένοπλες δυνάμεις που προστατεύουν τα σύνορά μας από την επιθετικότητα της Τουρκίας, τα σώματα ασφαλείας που επαγρυπνούν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού, οι εργαζόμενοι που καλύπτουν τις καθημερινές μας ανάγκες, όσοι ανώνυμα προσφέρουν χωρίς να προσδοκούν όφελος ή αναγνώριση».

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου θα υπάρξει και μήνυμα του πρωθυπουργού για την εθνική επέτειο.

Στις 11:30, στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 1 στις Καστανιές Έβρου, θα πραγματοποιηθεί απόδοση τιμών από τη Φρουρά στη Σημαία, με ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και ταυτόχρονη διέλευση ενός ζεύγους μαχητικών F - 16 της Π.Α., το οποίο στη συνέχεια θα πετάξει πάνω από Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Λήμνο, Λέσβο και Χίο.

Διελεύσεις από ζεύγη μαχητικών F-16, θα γίνουν την ίδια ώρα πάνω από:

Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 'Ακτιο, Μεσολόγγι,

Χανιά, Κω, Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Κάσο, 'Αγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο,

Πάτρα, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμάτα, Γύθειο, Πύργο, Άραξο,

Λάρισα, Βόλο, Σκύρο, Σάμο, Ψαρά, Κάλυμνο και Πάτμο.

Παράλληλα, πιλότος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 "Ζευς" της Π.Α., θα απευθύνει μήνυμα προς τους πολίτες κατά τη διάρκεια της πτήσης.