Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: θα είμαστε αμείλικτοι με την αισχροκέρδεια (βίντεο)

Κλειστά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές αλλά υπολειτουργούν.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ενημερωτική επομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι ελήφθη η απόφαση τα σούπερ μάρκετ να παραμείνουν κλειστά τις Κυριακές, καθώς όπως αποδείχθηκε το διευρυμένο ωράριο καλύπτει τις ανάγκες και δεν χρειάζεται να λειτουργούν και τις Κυριακές.

Ο κ. Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι πλέον τόσο τα σούπερ μάρκετ, αλλά και τα μίνι μάρκετ είναι υποχρεωμένα να πουλούν και εφημερίδες για να ενισχυθεί ο Τύπος που δοκιμάζεται αυτή την περίοδο.

Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε κατηγορηματικά, ότι η κυβέρνηση θα είναι αμείλικτη σε φαινόμενα αισχροκέρδειας αυτή την περίοδο και γι΄ αυτό τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 1.000.000 ευρώ. Επανέλαβε δε ότι το τηλέφωνο για καταγγελίες «1520», λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Τέλος ο κ. Πααθανάσης, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα δει το προσεχές διάστημα και το θέμα των επιχειρήσεων που παραμένουν ανοιχτές, αλλά στην ουσία υπολειτουργούν και το θέμα των επιταγών που έχουν εκδοθεί, αλλά λόγω αντικειμενικών δυσκολιών είναι αδύνατον να πληρωθούν.