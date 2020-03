Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα στον ΑΝΤ1: δεν κινδυνεύουν τα παιδιά από τον κορονοϊό (βίντεο)

Η διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» μιλά για τη συμπτωματολογία στα παιδιά και επαναλαμβάνει ότι και οι 20αρηδες μπορεί να νοσήσουν!