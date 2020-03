Πολιτική

Μητσοτάκης για 25η Μαρτίου: οπλαρχηγοί του καιρού μας είναι οι γιατροί και νοσηλευτές

Με αναφορές στον κορονοϊό το φετινό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εθνική επέτειο.

«Ένας είναι, τώρα, ο δικός μας αγώνας: Να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς. Η πανδημία θα μας κοστίσει. Θα μας αφήσει, όμως, νικητές και πιο ώριμους. Χαλυβδωμένους όσο ποτέ για να ξαναπάμε την πατρίδα μπροστά», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η εθνική επέτειος βρίσκει, φέτος, τη χώρα μας σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. «Δεν την γιορτάζουμε σε δρόμους και πλατείες. Αλλά την τιμούμε από το σπίτι μας. Με τις σημαίες μας να κυματίζουν ψηλά και τη σκέψη μας στον αγώνα των προγόνων μας για Ελευθερία. Όμως με συνείδηση ότι ο εχθρός, τώρα, είναι η πανδημία. Απέναντί της θα παρελάσουν, σήμερα, η ισχύς και η ενότητά μας. Σ' αυτό το μέτωπο κρίνεται ο πατριωτισμός της ευθύνης. Και εκεί δοκιμάζεται στην πράξη, και όχι στα λόγια, η κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί όλοι είμαστε ίσοι σε τούτη τη μάχη», σημειώνει. Συμπληρώνει ότι η φροντίδα της Πολιτείας απευθύνεται στον κάθε πολίτη κι αυτός, με τη σειρά του, αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο προσφοράς. «Αυτή είναι η άλλη όψη της δύναμής μας στον πόλεμο εναντίον της κοινής απειλής. Κανείς μόνος. Αλλά όλοι από την ίδια θέση, στην πρώτη γραμμή», τονίζει.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως πριν από 200 χρόνια οι Έλληνες διεκδίκησαν και έγιναν από υπόδουλοι ελεύθεροι και από υπήκοοι, πολίτες. «Συγκρότησαν Έθνος. Και ίδρυσαν κράτος Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης. Αυτές τις μεγάλες αξίες καλούμαστε να δικαιώσουμε, στις μέρες μας, με ένα νέο περιεχόμενο, αυτό της αμοιβαίας ευθύνης. Γιατί μόνο οι ενωμένοι λαοί μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Κανένα κοινωνικό οικοδόμημα δεν στέκει χωρίς το θεμέλιο της Υγείας. Και κανείς πολίτης δεν θα είναι καλά αν και οι γύρω του δεν είναι καλά», επισημαίνει και προσθέτει: «Αυτή τη μεγάλη ημέρα, λοιπόν, μετουσιώνουμε την εθνική μνήμη σε ευθύνη για το παρόν. Με πειθαρχία στεκόμαστε δίπλα στην Πολιτεία. Όπως κι αυτή μάχεται δίπλα μας. Γιατί την ίδια «αρετή και τόλμη» που ήθελε η ελευθερία τότε, απαιτεί και ο αγώνας σήμερα. Όσο πιο γρήγορα κερδίζονται οι μικρές και μεγάλες αναμετρήσεις με τον κορονοϊό, τόσο ταχύτερα θα κερδηθεί και ο πόλεμος. Απώλειες έχουμε και θα έχουμε. Και η οικονομία μας θα υποφέρει. Αλλά χρέος μας είναι να περιορίσουμε τον πόνο στο ελάχιστο. Και να επιμερίσουμε το κόστος της προσαρμογής στην νέα οικονομική πραγματικότητα με τρόπο δίκαιο».

Ο κ. Μητσοτάκης λέει επίσης ότι οι οπλαρχηγοί και οι πυρπολητές του καιρού μας είναι οι γιατροί κι οι νοσηλευτές. «Οι ήρωες με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες. Οφείλουμε να τους εξοπλίσουμε με τα πολεμοφόδια που σώζουν ζωές. Και να τους δώσουμε δύναμη και φρόνημα, πειθαρχώντας στις συστάσεις τους: Δεν κυκλοφορούμε, μένουμε σπίτι! Έτσι τιμούμε φέτος την εθνική επέτειο», υπογραμμίζει.

Και συνεχίζει: «Το 1821 οι πρόγονοί μας ενώθηκαν, ξεσηκώθηκαν και απελευθέρωσαν την πατρίδα. Και οι επόμενες γενιές την ξανάχτισαν και την μεγάλωσαν. Σήμερα, τα παιδιά της αγρυπνούν σε άλλα μέτωπα: Στα σύνορα, στα νοσοκομεία, στην καθημερινότητα. Σε αυτούς τους συμπολίτες μας της πρώτης γραμμής, απευθυνόμαστε με τα λόγια του εθνικού μας ποιητή: «Η δύναμη σου πέλαγο, η θέλησή μου βράχος». Η διεθνής συγκυρία, ωστόσο απλώνει τα μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης και πέρα από σύνορα. Και αν, τότε, το κύμα του Φιλελληνισμού υπήρξε πανευρωπαϊκό, σήμερα επιστρέφει ως το ζητούμενο μιας νέας Ευρώπης. Αυτής που δεν θα περιοριστεί στην κοινή υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης. Αλλά, κυρίως, θα στηρίξει την οικονομική αναγέννηση μετά από αυτήν. Ποτέ η σημασία της Ενωμένης Ευρώπης δεν ήταν μεγαλύτερη. Ήρθε η ώρα να την αξιοποιήσει προς όφελος όλων των πολιτών της».

Ο πρωθυπουργός λέει επίσης ότι η δοκιμασία που βιώνουμε απελευθερώνει ήδη δυνάμεις του λαού μας που βρίσκονταν σε λήθαργο. «Μέσα στην κρίση οι δομές μας εκσυγχρονίζονται. Η τεχνολογία ταξιδεύει παντού, αλλάζοντας τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αλλά και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ο εθελοντισμός ριζώνει. Εμείς οι ίδιοι λειτουργούμε, πλέον, πιο ομαδικά και πειθαρχημένα. Και χτίζουμε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης στο κράτος, που στα δύσκολα δείχνει ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Όλα αυτά θα είναι τα όπλα μας για την επόμενη μέρα. Τα πολύτιμα εργαλεία με τα οποία θα ξαναχτίσουμε ό,τι και αν χάθηκε. Και του χρόνου, όταν αυτή η περιπέτεια θα είναι παρελθόν, θα γιορτάσουμε υπερήφανοι, τους δύο αιώνες ελευθερίας μας. Καλή δύναμη, και Χρόνια Πολλά σε όλες και σε όλους!», καταλήγει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.