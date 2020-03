Πολιτική

Τραμπ για 25η Μαρτίου: είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στο μήνυμα του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, αναφέρθηκε στις στενές ιστορικές σχέσεις των δυο κρατών.

Τη στενότερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ αναδεικνύει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο μήνυμα που έστειλε για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς την επικαιροποίηση της διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας (Mutual Defense Cooperation Agreement), ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι έχουν μπει τα θεμέλια για τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

«Η συμφωνία αυτή ανοίγει το δρόμο για στενότερη συνεργασία σε θέματα εθνικής ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών μας για τις επόμενες δεκαετίες. Είμαστε επίσης ευγνώμονες για τη δέσμευση της Ελλάδας, ενός ισχυρού συμμάχου στο ΝΑΤΟ, απέναντι στη ναυτική μας παρουσία στον κόλπο της Σούδας, στο νησί της Κρήτης», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι δύο χώρες έχουν καταφέρει μέσα από τις συγκεκριμένες συνέργειες να σφυρηλατήσουν μια εταιρική σχέση, η οποία είναι σε θέση να προωθεί τα στρατηγικά τους συμφέροντα με γνώμονα την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Αναφορικά με τους πολιτισμικούς δεσμούς, ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε ότι η 25η Μαρτίου αναδεικνύει την πλούσια ιστορία που μοιράζονται οι δύο χώρες, υπενθυμίζοντας ότι οι πατέρες της αμερικανικής δημοκρατίας άντλησαν την έμπνευση του από τις ιδέες της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και του κράτους δικαίου, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα.

«Οι μεγάλοι στοχαστές της αρχαίας Ελλάδας έδωσαν πνοή στην αμερικανική αναζήτηση για ελευθερία και μια δημοκρατία που θα στηριζόταν στη θεμελιώδη αλήθεια ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, τα οποία δεν μπορεί να τους αρνηθεί κανείς. Δεκαετίες αργότερα, οι ίδιες αξίες που θεμελίωσαν την Επανάστασή μας ενέπνευσαν τον λαό της Ελλάδας να αναζητήσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία του. Αναγνωρίζοντας την ομοιότητα μεταξύ του αγώνα των Ελλήνων για την ίδρυση μιας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης και του δικού τους, πολλοί Αμερικανοί υποστήριζαν την ελληνική ανεξαρτησία, σφυρηλατώντας έναν άθραυστο δεσμό μεταξύ των δύο χωρών μας», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μήνυμα του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται και στους κοινωνικούς δεσμούς, υπενθυμίζοντας ότι έχουν παρθεί πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

«Όπως σημειώθηκε στον Δεύτερο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας, εκτιμάται ότι 3 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ελληνική καταγωγή. Επομένως, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για να οικοδομήσουμε σταθερά θεσμικά θεμέλια που να ενθαρρύνουν την βαθιά εκτίμηση των κοινών μας δεσμών. Για το σκοπό αυτό, είμαστε υπερήφανοι που έχουμε δημιουργήσει το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Μελλοντικών Ηγετών, το οποίο αναπτύσσει περαιτέρω την εκπαιδευτική, πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας».