Πολιτική

Τουρκικές προκλήσεις ανήμερα της 25ης Μαρτίου

Συνεχίζουν τις προκλητικές ενέργειες από αέρος οι Τούρκοι, ακόμα και ανήμερα της εθνικής μας επετείου. Μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από το Αιγαίο.

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις, ακόμα και ανήμερα της εθνικής μας επετείου.

Συγκεκριμένα, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε διπλή υπέρπηση πάνω από τη νήσο Ρω. Η πρώτη σημειώθηκε στις 09:25 το πρωί στα 14.000 πόδια και η δεύτερη τρία λεπτά αργότερα στα 13.500 πόδια.

Επιπρόσθετα στις 11:32 μεμονωμένο τουρκικό αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν του Έβρου στα 15.000 πόδια, ενώ στη συνεχεία στις 11:56 ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν του Αγίου Ευστρατίου στα 14.000 πόδια και στις 12:05 στο δυτικό άκρο Λέσβου στα 3.000 πόδια.

Στη συνέχεια στις 12:25 άλλο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν του Φαρμακονησίου στα 10.000 πόδια, στις 12:28 άνωθεν των Λειψών στα 7.400 πόδια, στις 12:53 πάνω από τη νήσο Παναγιά και τις Οινούσες στα 26.000 και 28.000 πόδια αντίστοιχα και στις 12:55 άνωθεν των Οινουσών στα 25.000 πόδια.

Ειναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα με υπερπτήσεις από μαχητικά της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πάνω απο ελληνικά νησιά. Χθες ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από τους Λειψούς, σε ύψος 25.000 ποδών. Αμέσως μετά, τα ίδια αεροσκάφη έκαναν υπέρπτηση πάνω από το Αγαθονήσι, πάλι σε ύψος 25.000 ποδών.