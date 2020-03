Πολιτική

Φλώρος: κανείς δεν μπορεί να μας αγγίξει χωρίς βαρύτατο κόστος

"Ατσαλώστε την ψυχή σας και την καρδιά σας, κλείστε μέσα σας την Ελλάδα" τονίζει σε μήνυμά του για την 25η Μαρτίου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

"Η σημερινή επέτειος δεν είναι απλώς και μόνον μία ημέρα μνήμης, απόδοσης τιμών, ανάμνησης και υπερηφάνειας, αλλά είναι και πρέπει να είναι και ημέρα διδαχής, μία ημέρα απολογισμού, μία φωτεινή ημέρα εθνικής ανατάσεως και μία ημέρα εθνικής αυτοπεποίθησης, για όλα όσα μεγάλα και τρανά μπορεί να πετύχει ένας λαός ενωμένος όταν οι περιστάσεις και το ιστορικό καθήκον το επιβάλλουν και το απαιτούν. Και τώρα είναι μία τέτοια ώρα!!!".

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στην ημερήσια διαταγή του με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

"Ετούτη την ώρα που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πολλές προκλήσεις, με τις δύο εξ αυτών γνωστές σε όλους σας και σε έξαρση, αυτή την περίοδο καλούμεθα όλοι, ανεξαιρέτως, εμπνεόμενοι από τις πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες που όπλισαν το χέρι των αγωνιστών του 1821, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων εκτελώντας την αποστολή μας και το χρέος μας στην Πατρίδα, με θάρρος και αυταπάρνηση, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες του Έθνους", προτρέπει τους άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

"Προερχόμαστε από την ίδια μήτρα που έπλασε τον Αριστείδη, τον Θεμιστοκλή, τον Αλέξανδρο τον Μέγα, τον Παλαιολόγο, τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη, τον Νικηταρά, τον Μιαούλη και τον Κανάρη, την Μπουμπουλίνα και την Μαντώ Μαυρογένους, τον Παύλο Μελά, τον Καμπέρο και τον Μωραϊτίνη, τον Ίτσιο, τον Κατσιμήτρο και τον Δαβάκη, τον Κατούντα, τον Κατσάνη και τον Σταυριανάκο και τόσους άλλους ανώνυμους και επώνυμους Έλληνες που πότισαν με το αίμα τους το δένδρο της Ελευθερίας, για να είμαστε εδώ σήμερα ελεύθεροι και υπερήφανοι που είμεθα Έλληνες", παρατηρεί . "Ατσαλώστε την ψυχή σας και την καρδιά σας, κλείστε μέσα σας την Ελλάδα και να είστε σίγουροι ότι κανείς δεν μπορεί να μας αγγίξει χωρίς βαρύτατο κόστος" διαβεβαιώνει.

"Αισθάνομαι υπέρτατα υπερήφανος που αξιώθηκα να είμαι Αρχηγός σας, και σας προτρέπω να συνεχίσετε να εργάζεστε εντατικά, άοκνα, μη φειδόμενοι κόπου και προσπαθειών, για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας της Ελλάδας μας, έχοντας πάντα κατά νουν ότι η Ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη, θέλει θυσίες τόσο για να την αποκτήσουμε όσο και κυρίως για να τη διατηρήσουμε. Και αυτό κάναμε, κάναμε και θα κάνουμε στο διηνεκές. Για αυτό υπάρχουμε. Είναι τώρα η σειρά μας, η βάρδια μας στις πολεμίστρες, στις πολεμίστρες της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα", καταλήγει o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.