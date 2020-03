Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: ο κορονοϊός εξαπλώνεται με διαβολεμένες ταχύτητες (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έκανε γνωστό, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι νοσεί ένας 56χρονος ιδιώτης γιατρός, που δεχόταν ασθενείς στο ιατρείο του.