Κοινωνία

25η Μαρτίου: η μεγαλύτερη σημαία της Αθήνας “σκέπασε” το Δημαρχείο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ο Δήμος αφιερώνει αυτή τη σημαία στους σύγχρονους ήρωες που εργάζονται στα Νοσοκομεία της χώρας, στον Τομέα Καθαριότητας, στο Βοήθεια στο Σπίτι κτλ.

Με την μεγαλύτερη ελληνική σημαία, τιμή στη μνήμη των πεσόντων ηρώων του 1821, σκεπάστηκε σήμερα το Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Ο Δήμος αφιερώνει αυτή τη σημαία στους σύγχρονους ήρωες που εργάζονται στα Νοσοκομεία της χώρας, στον Τομέα Καθαριότητας του Δήμου, στο Βοήθεια στο Σπίτι, στα παιδιά στο Έβρο που φυλάττουν Θερμοπύλες, στην κάθε Ελληνίδα και στον κάθε Έλληνα που μένει στο σπίτι για να φυλάξει τον εαυτό του και να προστατέψει την Ελληνική κοινωνία.

"Όλοι μαζί ως σύγχρονοι ήρωες θα νικήσουμε και αυτό τον εχθρό, όπως ξέρει ο Ελληνικός λαός να αγωνίζεται και να νικάει, με πίστη, με όραμα, με αλληλεγγύη. Από τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης τα Χρόνια μας Πολλά σε όλη την Ελλάδα" αναφέρει σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.