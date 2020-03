Κοινωνία

Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου της ομάδας “Ζευς” για την 25η Μαρτίου

«Η Ελλάδα πάντα έβγαινε πιο δυνατή, αυτό θα γίνει και τώρα», τόνισε μεταξύ άλλων ο πιλότος της ομάδας «Ζευς» για την 25η Μαρτίου.

Μήνυμα προς τους Ελληνες πολίτες απηύθυνε πιλότος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

«Ελληνίδες Ελληνες, όλοι μαζί ενωμένοι ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Τα 199 χρόνια από την Επανάσταση η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές αλλά και πολλές δυσκολίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και ομοψυχίας.

«Πάντα έβγαινε πιο δυνατή αυτό θα γίνει και τώρα. Χρόνια Πολλά Ελλάδα», κατέληξε.