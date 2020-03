Πολιτική

Η Τουρκία κατέθεσε μονομερώς στον ΟΗΕ συντεταγμένες για την Α. Μεσόγειο

Τι απαντά η Αθήνα. Σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα. Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων και από αέρος!

Προκαλεί και πάλι η Τουρκία, καθώς με νέα επιστολή της προς τον ΟΗΕ καταθέτει γεωγραφικές συντεταγμένες που απορρέουν από το παράνομο τουρκοελληνικο μνημόνιο και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς στερεί τα τέσσερα ελληνικά νησιά από ΑΟΖ, ενώ καταπατά κατάφωρα και την κυπριακή ΑΟΖ.

Στην επιστολή του ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος τον ΟΗΕ, Φεριντούν Χάντι Σινιρλιόγλου, μιλάει για τα «εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας» στην Ανατολική Μεσόγειο, αρνείται το δικαίωμα των νησιών σε ΑΟΖ, ενώ υπαινίσσεται ότι είναι νόμιμες οι τουρκικές εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως «ελληνοκυπριακή διοίκηση», ενώ αναφέρει ότι η Τουρκία θα ορίσει θαλάσσιες ζώνες με όσες χώρες αυτή αναγνωρίζει και διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

Σε απαντητική της επιστολή την επομένη μέρα, η ελληνίδα αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, Μαρία Θεοφίλη, επαναλαμβάνει την κατηγορηματική τοποθέτηση της Ελλάδας ότι το τουρκολιβυκό σύμφωνο «δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και απορρίπτεται στο σύνολό του». Ειδικότερα για το παράρτημα με τις συντεταγμένες του τουρκολιβυκού συμφώνου η κ. Θεοφίλη χαρακτηρίζει «δήθεν τουρκική υφαλοκρηπίδα» την θαλάσσια περιοχή που ορίζει η Τουρκία αυθαίρετα ως δική της.

"Η Τουρκία χτίζει παράνομους, χάρτινους πύργους" αναφέρει ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας την κατάθεση στον ΟΗΕ συντεταγμένων που περιλαμβάνουν ελληνική υφαλοκρηπίδα. "Ψευδεπίγραφα, για πολλοστή φορά, στο όνομα της ειρήνης και σταθερότητας της Ανατολικής Μεσογείου, με ανυπόστατα επιχειρήματα, η Τουρκία επιμένει στην παραβατικότητα και αποσταθεροποίηση" αναφέρει το ΥΠΕΞ και προσθέτει:

"Για πολλοστή φορά επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ, να μην αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικών νησιών, να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Σε πείσμα της διεθνούς παραβατικότητας της Τουρκίας, η Ελλάδα, αλλά και σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, καταδικάζει την τουρκική στάση, συνεχίζει να αναγνωρίζει τα νόμιμα κράτη μέλη της τελευταίας και να αποκηρύσσει παράνομες οντότητες".

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλει τη μονομερή κατάθεση συντεταγμένων εκ μέρους της Τουρκίας εις βάρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όπως αναφέρει, «η μονομερής κατάθεση συντεταγμένων από την Τουρκία που καλύπτουν προκλητικά την ελληνική υφαλοκρηπίδα, η οποία έγινε γνωστή παραμονή της εθνικής μας επετείου, αποτελεί απαράδεκτη κλιμάκωση των τουρκικών επιθετικών ενεργειών απέναντι στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να ζητήσει την επέκταση των κυρώσεων στην Τουρκία για ενέργειες εταιρειών της επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Οποιαδήποτε ενέργεια κατάθεσης συντεταγμένων από την Ελλάδα, πρέπει να συνοδευτεί από σαφές ευρωπαϊκό μήνυμα στην Τουρκία ότι ως εδώ και μη παρέκει», καταλήγει.

Εξάλλου, μπαράζ τουρκικών υπερπτήσεων με F-16 σημειώθηκε σήμερα πάνω από το Αιγαίο. Ειναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα με υπερπτήσεις από μαχητικά της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πάνω απο ελληνικά νησιά.