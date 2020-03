Οικονομία

Κορονοϊός: το Eurogroup αναμένει κατευθύνσεις από τη Σύνοδο Κορυφής για να ανακοινώσει μέτρα

Τη «σκυτάλη» στους ηγέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν την Πέμπτη, έδωσε το Eurogroup, πριν λάβει αποφάσεις για τα γενναία μέτρα που θα χρειαστούν λόγω του κορονοϊού.

Οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης δεν κατάφεραν χθες βράδυ να καταλήξουν στα μέτρα που θα στηρίξουν τις οικονομίες της ευρωζώνης που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Την απόφαση θα πρέπει να λάβουν οι ευρωπαίοι ηγέτες που θα συζητήσουν αύριο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Eurogroup δεν κατάφερε να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινωθέν και ο Πρόεδρος, Μάριο Σεντένο, είπε ότι αναμένει τις «κατευθύνσεις» που θα δώσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Αυτό που κατέστησε σαφές, ο Μάριο Σεντένο είναι ότι «οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στηρίζουν ευρέως την ιδέα να χρησιμοποιήσουν ως «όπλο» τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), ο οποίος διαθέτει δανειακή ικανότητα ύψους 410 δις ευρώ.

Ο Μηχανισμός αυτός μπορεί να χορηγήσει εγγυητικά δάνεια στις χώρες που θα το ζητήσουν. Επί της αρχής δεν θα χρησιμοποιηθούν, αλλά θα είναι ένα είδος ασφάλισης, σαν ένα μήνυμα προς τις αγορές για να τις καθησυχάσει. Η ιδέα είναι η κάθε χώρα να μπορεί να αντλεί έως και το 2% του ΑΕΠ της από το Μηχανισμό, όμως οι λεπτομέρειες του πώς ακριβώς θα γίνει αυτό δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. Αυτό αναμένεται να το διευκρινίσουν αύριο οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Εν τω μεταξύ, η πανδημία έχει γονατίσει την ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικά η Ιταλία και η Ισπανία που έχουν πληγεί περισσότερο, ελπίζουν σε μία αποφασιστική απάντηση από τους εταίρους τους στην ευρωζώνη, ως πράξη αλληλεγγύης.

Η Ισπανίδα υπουργός οικονομικών, Νάντια Καλβίνο, πριν την έναρξη του Eurogroup , μίλησε για την ανάγκη ενός νέου «σχεδίου Μάρσαλ» για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όμως η Γερμανία και η Ολλανδία, εκτιμούν ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( Τα 750 δις) είναι προς το παρόν αρκετά.

Εξάλλου, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν επαναφέρει στο τραπέζι των συζητήσεων την ιδέα έκδοσης κοινών ομολόγων – ευρωομολόγων - που αμοιβαιοποιούν τα χρέη των χωρών της ευρωζώνης. Αυτό το αίτημα θέτει σήμερα επιτακτικά η Ιταλία, η οποία πρότεινε τη δημιουργία "κορονο-ομολόγων". Όμως η Γερμανία θεωρεί ότι είναι ακόμα νωρίς γι’αυτή τη συζήτηση.