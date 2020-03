Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: χιλιάδες πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση

Πού βεβαιώθηκαν οι περισσότερες παραβάσεις. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε Περιφέρεια. Συλλήψεις και για ανοιχτά καταστήματα.

Σε όλη την Ελλάδα βεβαιώθηκαν χθες, Τρίτη 24/3, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, 1.631 παραβάσεις του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Στους παραβάτες επιβλήθηκε πρόστιμο 150 ευρώ.

Οι περιοχές που βεβαιώθηκαν οι παραβάσεις είναι οι εξής: 575 στην Αττική, 163 στα Ιόνια Νησιά, 146 στην Κρήτη, 117 στη Δυτική Ελλάδα, 107 στην Πελοπόννησο, 95 στο Νότιο Αιγαίο, 94 στη Στερεά Ελλάδα, 85 στη Θεσσαλία, 77 στη Θεσσαλονίκη, 49 στην Κεντρική Μακεδονία, 45 στην Ηπειρο, 43 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 23 στο Βόρειο Αιγαίο και 12 στη Δυτική Μακεδονία, Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από την έναρξη του μέτρου, την Δευτέρα 23/3, έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί συνολικά 1.795 παραβάσεις σε όλη την χώρα.

Παράλληλα, σε 267 ανήλθαν οι συλλήψεις και σε 258 οι παραβάσεις σε χώρους για τους οποίους ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού. Οι συλληφθέντες λειτουργούσαν καταστήματα λιανικής πώλησης, κομμωτήρια, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, ανθοπωλεία, γήπεδα, καταστήματα ενδυμάτων κ.λ.π. Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο μέτρο ισχύει από την Πέμπτη 12/3, ενώ μόνο χθες, συνελήφθησαν 8 άτομα και βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις, Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.