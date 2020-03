Κόσμος

Κορονοϊός: η Ισπανία ξεπέρασε σε νεκρούς την Κίνα

Η Ισπανία αποτελεί πλέον, μαζί με την Ιταλία, τις δυο μεγαλύτερες εστίες της πανδημίας στην Ευρώπη.

Ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία από την πανδημία του νέου κορονοϊού ξεπέρασε σήμερα εκείνον της ηπειρωτικής Κίνας, με 3.434 νεκρούς από 2.696 χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν οι αρχές.

Σε διάστημα 24 ωρών, καταγράφηκαν στην Ισπανία 738 θάνατοι.

Μονάχα η Ιταλία καταμετρά παγκοσμίως περισσότερους θανάτους από τη νόσο Covid-19.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε σε 47.610 από 39.673 χθες.