Αθλητικά

Μιλγουόκι Μπακς για 25η Μαρτίου: Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Με μια φωτογραφία των αδερφών Αντετοκούνμπο το μήνυμα των «Ελαφιών» για την 25η Μαρτίου.

Τις ευχές τους στην Ελλάδα, για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου αλλά και για τη «μάχη» που δίνει η χώρα μας με τον κορονοϊό, απέστειλαν μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Facebook, οι Μιλγουόκι Μπακς.

«Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Έλληνες. Πιο φωτεινές μέρες θα έρθουν», αναφέρει το μήνυμα των «Ελαφιών», το οποίο συνοδεύεται με φωτογραφία των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο.