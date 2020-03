Πολιτική

ΥΠΕΞ: η Τουρκία χτίζει παράνομους, χάρτινους πύργους

Η “απάντηση” της Αθήνας στην επιστολή του Τούρκου Μονίμου Αντιπροσώπου στον ΟΗΕ για θαλάσσιες ζώνες. “Η Τουρκία επιμένει στην παραβατικότητα και αποσταθεροποίηση” τονίζει το ΥΠΕΞ.

"Η Τουρκία χτίζει παράνομους, χάρτινους πύργους" αναφέρει ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας την κατάθεση στον ΟΗΕ συντεταγμένων που περιλαμβάνουν ελληνική υφαλοκρηπίδα.

"Ψευδεπίγραφα, για πολλοστή φορά, στο όνομα της ειρήνης και σταθερότητας της Ανατολικής Μεσογείου, με ανυπόστατα επιχειρήματα, η Τουρκία επιμένει στην παραβατικότητα και αποσταθεροποίηση" αναφέρει το ΥΠΕΞ και προσθέτει:

"Για πολλοστή φορά επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ, να μην αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικών νησιών, να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Σε πείσμα της διεθνούς παραβατικότητας της Τουρκίας, η Ελλάδα, αλλά και σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, καταδικάζει την τουρκική στάση, συνεχίζει να αναγνωρίζει τα νόμιμα κράτη μέλη της τελευταίας και να αποκηρύσσει παράνομες οντότητες".

Προσθέτει δε ότι η χώρα μας συνεχίζει να τηρεί το Διεθνές Δίκαιο ως ακρογωνιαίο λίθο ειρήνης και σταθερότητας στον κόσμο. Συνεχίζει να απαιτεί το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ και να υπογραμμίζει ότι παράνομες και άκυρες συμφωνίες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

"Επαναλαμβάνουμε ότι η εμμονή στην παραβατικότητα, με ή χωρίς χάρτες, δεν δημιουργεί ούτε δίκαιο, ούτε δικαιώματα. Και, βεβαίως, απαντάται καταλλήλως" καταλήγει η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.