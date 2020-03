Οικονομία

Κορονοϊός: κλείνουν τα δημόσια ΚΤΕΟ

Μέχρι πότε αναστέλλεται η λειτουργία τους και με ποιες εξαιρέσεις.

Με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των Δημοσίων ΚΤΕΟ για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 31.3.2020, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Στα Δημόσια ΚΤΕΟ θα εξακολουθούν να διενεργούνται οι τεχνικοί έλεγχοι για τα φορτηγά και τα λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), που λαμβάνουν χώρα εντός της περιόδου από 16-3-2020 έως και 30-4-2020.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) στο σύνολο της Επικράτειας -πλην αυτών που διαθέτουν εγκεκριμένη –αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ενδεχόμενη παράταση του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην απόφαση για τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ επισύρει αντίστοιχη παράταση απαγόρευσης λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, προκειμένου να διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.