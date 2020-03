Κοινωνία

Διευθυντής σχολείου τίμησε μόνος του την 25η Μαρτίου (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο εκπαιδευτικός έκανε μόνος του την έπαρση της ελληνικής σημαίας, ενώ απο τα μεγάφωνα ακουγόταν ο εθνικός ύμνος.

Στον προαύλιο χώρο, του 2ου δημοτικού σχολείου στα Γιαννιτσά, σήμερα το πρωί δεν ακούστηκαν οι φωνές των παιδιών για την έπαρση της ελληνικής σημαίας.

Δεν τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο. Εκδηλώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν. Οι ήρωες της επανάστασης του 1821 δεν “ζωντάνεψαν” με τα σκετς και τις απαγγελίες ποιημάτων των μαθητών. Μόνον ο διευθυντής του σχολείου ο κ. Νίκος Αγγελίδης, ήταν σήμερα εκεί αυτή την γιορτινή ημέρα… Ολομόναχος, καθώς η είσοδος στο σχολείο απαγορεύεται σε όλους εκτός από τον ίδιο, στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό.

Η 25η Μαρτίου, η διπλή γιορτή του έθνους και της ορθοδοξίας, φέτος είναι διαφορετική από κάθε άλλη χρονιά. Ο φόβος διασποράς του νέου κορωνοϊού (covid-19), δεν επιτρέπει στους Έλληνες να τιμήσουν τους προγόνους τους, να γιορτάσουν την έναρξη της επανάστασης κατά του τουρκικού ζυγού, αλλά και την επέτειο αναγγελίας της γέννησης του Ιησού, όπως συνήθιζαν. Υπάρχουν όμως εκπαιδευτικοί1, όπως ο κ. Αγγελίδης, που αποδέχονται τις αλλαγές που επιβάλουν οι οδηγίες του κράτους και επινοούν τρόπους για να τιμήσουν έστω και διαφορετικά την Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.

Ο διευθυντής του 2ου δημοτικού σχολείου Γιαννιτσών «Αλεξάνδρειο», Νίκος Αγγελίδης, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, έκανε μόνος του την έπαρση της σημαίας στο προαύλιο του σχολείο, ενώ ακουγόταν από τα μεγάφωνα ο Εθνικός Ύμνος. «Ως εκπρόσωπος όλης της οικογένειας του σχολείου μας, τηρώντας ευλαβικά τα μέτρα προστασίας, τιμώ τη σημερινή ημέρα με την έπαρση της σημαίας μας και την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου, σύμβολα ενότητας και αγωνιστικότητας. Ο κορωνοϊός κρατάει μακριά τους ανθρώπους. Ας φέρουμε κοντά μας την ανθρωπιά. Εύχομαι η αυλή του σχολείου μας, άδεια και μελαγχολική σήμερα, να γεμίσει σύντομα ξανά, χαρούμενα παιδιά, που θα επιστρέφουν στα σπίτια τους με τους υγιείς γονείς τους και να τους περιμένουν οι υγιείς παππούδες και οι υγιείς γιαγιάδες τους» δήλωσε περιγράφοντας την πρωτοβουλία του, στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ιδιαίτερα προβληματισμένος απ όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, ο κ. Αγγελίδης είπε: «Οι μέρες που ζούμε θα χαραχτούν στις δέλτους της ιστορίας. Και το μήνυμα που μας έρχεται από το κοντινό στις ψυχές μας 1821, είναι πως, στη μάχη με ό,τι προσπαθεί να μας στερήσει την υγεία, την αξιοπρέπεια την ελευθερία, όσες θυσίες και αν υπάρξουν, όσος καιρός κι αν περάσει, νικήτριες θα βγαίνουν οι δυνάμεις της επιστήμης, της προόδου, του ορθολογισμού, της δημοκρατίας και της ελευθερίας».

Αναφερόμενος στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αγωνίζεται καθημερινά για όλους μας, περιθάλποντας τους ασθενείς που μολύνθηκαν από τον νέο κορωνοϊό στα νοσοκομεία, ο διευθυντής του 2ου δημοτικού σχολείου Γιαννιτσών, επισήμανε πως «οι σημερινοί, κατ΄ αναλογία ήρωες, δε φορούν φουστανέλα αλλά ιατρική ποδιά, δε κρατούν καριοφίλι, αλλά στηθοσκόπιο. Αυτούς τους ήρωες ιστορικούς αλλά και σύγχρονους τιμά το σχολείο μας σήμερα εδώ. Και είναι σαν να βρίσκονται εδώ όχι ένας αλλά 35 δάσκαλοι, όχι κανένα, αλλά 300 παιδιά. Γιατί η ελευθερία απαιτεί πειθαρχία και υπευθυνότητα. Κι εμείς ως Έλληνες και ως πολιτεία και ως πολίτες δώσαμε μαθήματα υπεύθυνης συμπεριφοράς σε όλη την Ευρώπη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ