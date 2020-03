Κοινωνία

Το νέο μήνυμα της Αστυνομίας για την απαγόρευση κυκλοφορίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε 10 γλώσσες και διαλέκτους μεταδίδεται το ηχογραφημένο μήνυμα από τα περιπολικά σε όλη την χώρα.

Το νέο ηχητικό μήνυμα που θα μεταδίδεται από τα περιπολικά για τις άσκοπες μετακινήσεις, έδωσε τη δημοσιότητα το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Το μήνυμα, που θα ακούγεται από τα μεγάφωνα των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., μεταδίδεται σε 10 διαφορετικές γλώσσες και λέει:

«Ισχύει περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα. Μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο εργασία ή για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Στις μετακινήσεις Να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και την ανάλογο βεβαίωση. Η συνεργασίας σας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

Δείτε σε βίντεο το μήνυμα που μεταδίδεται σε 10 γλώσσες και διαλέκτους: