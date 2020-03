Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες θα κυλήσει ο καιρός την Πέμπτη. Δείτε τις ειδικές οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Βροχές σε όλη τη χώρα, αναμένονται την Πέμπτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες πιο πυκνές στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ακαρίωση στο αμπέλι.

Την άνοιξη προκαλεί καθυστερημένη ανάπτυξη και παραμόρφωση βλαστών (προσοχή το σύμπτωμα αυτό το προκαλούν και άλλες ασθένειες).

Μόνο σε αμπελώνες που διαπιστώθηκε η ύπαρξη του εχθρού την περασμένη χρονιά και μόνο αν η προσβολή υπήρξε γενικευμένη, να γίνει ψεκασμός με ειδικό ακαρεοκτόνο μέχρι την επίτευξη του σταδίου έκπτυξης 2-3 φύλλων.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

