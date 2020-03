Life

“Special Report”: ο κορονοϊός και ο “αιφνιδιασμός” στην δυτική Ελλάδα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι συγκλονιστικές εικόνες και οι μαρτυρίες για τα πρώτα μαζικά κρούσματα στην περιοχή που θρήνησε τον πρώτο νεκρό από την επιδημία στην χώρα μας

Στις 12 Μαρτίου, ο πρώτος Έλληνας πολίτης έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Ήταν ένας άνδρας 66 ετών, ο οποίος είχε μόλις γυρίσει στη χώρα από ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Σαράντα έξι συνταξιδιώτες του βρέθηκαν θετικοί στον φονικό ιό.

Πόσο «θωρακισμένη» ήταν η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει αυτόν τον αόρατο εχθρό που απειλεί να τινάξει στον αέρα τα υγειονομικά συστήματα, ακόμη και των πιο προηγμένων κρατών;

Ο Αντώνης Φουρλής και η κάμερα του «Special Report» ταξίδεψαν στην Πάτρα, όπου «ιχνηλάτησαν» τα βήματα που ακολουθήθηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτό το πρώτο εξαιρετικά σοβαρό κρούσμα.

Η εκπομπή βρέθηκε και στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου συνεργεία καθαρισμού πραγματοποιούν απολυμάνσεις ακόμη και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, προσπαθώντας να προφυλάξουν τους κατοίκους.

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή “Special Report”: