“Special Report”: ο κορονοϊός και η “οικονομική καταιγίδα” από την επιδημία (εικόνες)

Ο Τάσος Τέλλογλου με την βοήθεια ανθρώπων της αγοράς και κυβερνητικών στελεχών προσπαθεί να κάνει τον λογαριασμό της κρίσης και τις διεξόδους για την οικονομία και την χώρα.

Καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται στη χώρα, τα μέτρα περιορισμού της μετακίνησης των πολιτών και της λειτουργίας μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων έχουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις για την τουριστική βιομηχανία και την ελληνική οικονομία.

Την ίδια ώρα, τα διεθνή χρηματιστήρια και ολόκληροι κλάδοι της παγκόσμιας οικονομίας δέχονται ισχυρό πλήγμα, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη λήψη έκτακτων μέτρων για την ανάσχεση της οικονομικής ζημίας.

Τι επιφυλάσσει, λοιπόν, το μέλλον για την οικονομία της Ελλάδας; Ο Τάσος Τέλλογλου αναζήτησε τις πρώτες απαντήσεις από στελέχη της κυβέρνησης και της αγοράς.

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή “Special Report”: