Κορονοϊός: Πρώτος θάνατος στην Ξάνθη

Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης- 21 τα θύματα στη χώρα μας

Ένας ηλικιωμένος από την περιοχή του Δήμου Μύκης στην Ξάνθη είναι ο 21ος νεκρός από τον κορονοϊό στην Ελλάδα.

«Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, με λύπη ανακοινώνει ότι το ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό covid-19 από τη περιοχή του Δήμου Μύκης, κατέληξε. Η Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου μας εκφράζουν τα συλλυπητήρια στους οικείους του », αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΓΝ Ξάνθης.

Στην Ξάνθη, σύμφωνα με το xanthinea, έχουν καταγραφεί συνολικά 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων τα 4 στην πόλη, 3 στην ορεινή ζώνη και 1 στη Διομήδεια.