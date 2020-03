Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τεράστια ανταπόκριση στο εθελοντικό πρόγραμμα του Υπ. Υγείας (βίντεο)

Χιλιάδες επαγγελματίες υγείας έσπευσαν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στη “μάχη” ενάντια στον COVID-19.

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση του κόσμου στο εθελοντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας κορονοϊού.

Την Δευτέρα έγινε το κάλεσμα από τον Υπουργό Υγείας και από τις πρώτες ώρες έσπευσαν συνταξιούχοι γιατροί, φοιτητές, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για την ενίσχυση του συστήματος υγείας.

Δύο ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://ethelontes.gov.gr/ έχουν κατατεθεί περισσότερες από 7.000 αιτήσεις, όπως μετέδωσε η Κατερίνα Χαραλαμπάκου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Πρόκειται για ένα εθελοντικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως: ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές, αλλά και συνταξιούχοι επιστημών υγείας. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχει. Οι εθελοντές θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα καταγραφής.

Στην επιλογή των εθελοντών συνεκτιμάται η εργασιακή εμπειρία, οι δεξιότητες του κάθε εθελοντή και το εν γένει ενδιαφέρον του για να εργαστεί σε συγκεκριμένα πεδία που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν ανακύψει.

Οι εθελοντές που θα επιλεγούν ανάλογα της θέσης και των καθηκόντων που θα ορισθούν να αναλάβουν, θα λάβουν ταχύρρυθμη εκπαίδευση από τον υπεύθυνο διεύθυνσης/υπηρεσίας (πχ ιατρικής- νοσηλευτικής- διοικητικής- τεχνικής υπηρεσίας, κ.ά) και θα ξεκινήσουν άμεσα να εργάζονται.