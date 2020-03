Παράξενα

Παρέλαση στο μπαλκόνι για την 25η Μαρτίου (βίντεο)

Παιδάκια με παραδοσιακές στολές έκαναν παρέλαση στο μπαλκόνι του διαμερίσματός τους, κρατώντας με υπερηφάνεια την ελληνική σημαία.

Ο φετινός εορτασμός της 25ης Μαρτίου έγινε με λιτό τρόπο, εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας και των μέτρων προφύλαξης ενάντια στην εξάπλωση της διασποράς του κορονοϊού.

Όλα αυτά, όμως δεν εμπόδισαν τα κοριτσάκια μιας οικογένειας από τις Σέρρες να παρελάσουν στο… μπαλκόνι του διαμερίσματός τους, φορώντας παραδοσιακές στολές και κρατώντας ψηλά με υπερηφάνεια την ελληνική σημαία, υπό τους ήχους εμβατηρίων.

Την ασυνήθιστη παρέλαση απαθανάτισαν μάλιστα και γείτονες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δείτε ενδεικτικές εικόνες που μετέδωσε το ΔΙΚΤΥΟ TV: