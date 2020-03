Κοινωνία

Στα χρώματα της ελληνικής σημαίας το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας (βίντεο)

Μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας απέναντι στον κορονοϊό, με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ξημερώματα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, το νέο σιντριβάνι της Πλατείας Ομόνοιας φωτίστηκε στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας απέναντι στην πρόκληση του κορονοϊού:

«Τα χρώματα της Ελλάδας πάντα θα συμβολίζουν την ελευθερία. Η Πλατεία αυτή πάντα θα συμβολίζει την Ομόνοια των Ελλήνων. Θα ανοίξει μαζί με τα σπίτια μας και θα είμαστε όλοι εδώ, όταν όλα θα έχουν περάσει. Η ζωή πάντα κερδίζει».

Μέχρι τότε, «μένουμε σπίτι», είναι το μήνυμα του Δήμου Αθηναίων, με τον Κώστα Μπακογιάννη να εύχεται «χρόνια πολλά» σε όλους τους Έλληνες.

Η φωταγώγηση του σιντριβανιού έγινε με δωρεά του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος ένωσε τις δυνάμεις του με τον Δήμο Αθηναίων και άλλους ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, συνεισφέροντας αφιλοκερδώς για να αναβιώσουν ένα τοπόσημο-σύμβολο της ελληνικής πρωτεύουσας.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης “Από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την ΕΛΛΑΔΑ” που υλοποιεί, ανέλαβε την εξ ολοκλήρου κάλυψη της δαπάνης και εκτέλεσης του συνόλου των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου Ανάπλασης της Πλατείας Ομόνοιας.