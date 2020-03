Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα χωριό στην Ξάνθη

Διευκρινίσεις από τον Υφ. Πολιτικής Προστασίας και για όσους φροντίζουν αδέσποτα ζώα.

Σε καραντίνα τέθηκε από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης η κοινότητα Εχίνου του Δήμου Μύκης στη Ξάνθη μετά το θάνατο ενός άνδρα από κορονοϊό, αλλά και τα εννέα κρούσματα που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την τροφοδοσία των κατοίκων. Η καραντίνα θα ισχύσει έως τις 7 Απριλίου, οπότε το θέμα θα επανεξεταστεί. Νεότερα στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού στην κυκλοφορία δημοσιοποίησε επίσης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Όπως είπε όσοι φροντίζουν αδέσποτα εκτός δήμου και κατοικίας θα πρέπει να απευθυνθούν στις φιλοζωικές και του δήμους. Για όσους φροντίζουν αδέσποτα εντός δήμου και κατοικίας, θα πρέπει να πάρουν σχετική βεβαίωση από την ΚΕΔΕ για πιστοποιητικό, που θα έχει διάρκεια 3 ώρες. Παράλληλα ανήγγειλε εντατικοποίηση ελέγχων για τους παραβάτες της απαγόρευσης κυκλοφορίας από την Πέμπτη. Για τις δυο πτήσεις από την Ισπανία, ο υφυπουργός επισήμανε ότι οι 21 θετικοί συμπολίτες μας προέρχονταν από 16 περιοχές της χώρας, εκ των οποίων οι επτά δεν έχουν ακόμη κρούσμα. Για τους ταξιδιώτες που ήρθαν από Ισπανία, είπε ότι όλοι ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, πρώτα οι νοσούντες και εν συνεχεία οι υπόλοιποι και μάλιστα κάποιοι που βγήκαν αρνητικοί αποχώρησαν και τέθηκαν σε κατ΄όικον καραντίνα και θα αποχωρήσουν και οι αλλοι που δεν νοσούν. Από τους 21 κρούσματα, οι 20 παρέμειναν στο ξενοδοχείο σε καραντίνα και ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Στο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο σε καραντίνα παρέμειναν και όλοι όσοι ήθελαν να παραμείνουν κοντα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Η ανακοίνωση της ΓΓΠΠ Σε ανακοίνωση της ΓΓ για την "κήρυξη προσωρινής επιβολής περιορισμού κατ’ οίκον (καραντίνα) των κατοίκων της Κοινότητας Εχίνου λόγω κορωνοϊού COVID-19", αναφέρεται: "Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου αποφασίζεται: Η κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Εχίνου, του Δήμου Μύκης, της Π.Ε. Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για λόγους Δημόσιας Υγείας. Η προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον των κατοίκων της Κοινότητας Εχίνου και η προσωρινή άρση της δυνατότητας μετακίνησης τους εκτός των γεωγραφικών ορίων αυτής. Η λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Μύκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων της Κοινότητας Εχίνου και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων. Η λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί. Η επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της Κοινότητας Εχίνου. Η λήψη μέριμνας από το ΕΚΑΒ για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Εχίνου με την διάθεση ενός (1) ασθενοφόρου Η ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εφόσον συντρέχουν λόγοι. Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από 25-03-2020 και ώρα 18:00 έως και 07-04-2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της".