Κόσμος

Κορονοϊός: Οκτώ νέα κρούσματα στην Κύπρο, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κρίσιμη αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Οκτώ είναι τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, ανακοίνωσε το απόγευμα ο Λεόντιος Κωστρίκκης, καθηγητής Μοριακής Ιολογίας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συγκεκριμένα:

Δύο άτομα επέστρεψαν από ευρωπαϊκές χώρες, άρα θεωρούνται εισαγόμενες λοιμώξεις,

Τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών, και

Δύο άτομα, των οποίων το ιστορικό διερευνάται.

Μεταξύ των τεσσάρων επαφών είναι και ένα τρίμηνο βρέφος, το οποίο νοσηλεύεται στο “Μακάρειο” σε καλή κατάταση για προληπτικούς λόγους.

Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 132 (περιλαμβανομένων και των τριών που εντοπίστηκαν στις βρετανικές βάσεις). Τα 69 από τα 132 προέρχονται από επαφές.

Ο Καθηγητής Κωστρίκκης τόνισε πως «ό,τι κτίζουμε τώρα, θα το επωφεληθούμε σύντομα, και το αντίθετο».

Εξάλλου ο Δρ. Μάριος Λοΐζου ανέφερε πως ένα 3μηνο βρέφος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο Μακάρειο Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

«Αποτελεί επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 17 άτομα, δύο εκ των οποίων στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται σε θάλαμο ένα άτομο. Πέντε άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, δύο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και τρία στη ΜΕΘ Λευκωσίας. Η κατάσταση των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, είναι αυτή τη στιγμή κρίσιμη αλλά σταθερή», ανέφερε.

Ο Δρ. Λοίζου είπε πως η δυνατότητα διασωλήνωσης και σωστής υποστήριξης σε ΜΕΘ των ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια είναι αυτή που αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσής τους και γι’ αυτό και ο αγώνας που γίνεται για να δημιουργηθούν όσο το δυνατό περισσότερες κλίνες εντατικής και να εξοπλιστούν κατάλληλα.

«Ταυτόχρονα, είναι υποχρέωσή μας να εξασφαλίσουμε στο προσωπικό μας όλο τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό για να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του με όσο το δυνατό περισσότερη ασφάλεια», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως κάτι το οποίο μας συγκινεί ιδιαίτερα είναι η μεγάλη εθελοντική προσφορά δωρεών προς τα νοσοκομεία ειδικά για εξοπλισμούς.

«Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα, και είναι γνωστό. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην εξεύρεση των απαραιτήτων λόγω της τρομακτικά μεγάλης παγκόσμιας ζήτησης, σαν αποτέλεσμα της ταχύτατης αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παγκόσμια σχεδόν 450,000 κρούσματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα. Για αυτό, όπως είπα και χθες χρειαζόμαστε χρόνο. Μένουμε σπίτι, προστατευόμαστε, κερδίζουμε χρόνο», κατέληξε.