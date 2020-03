Κοινωνία

Φωτισμένος με τα ελληνικά χρώματα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (βίντεο)

Το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” φωταγωγήθηκε στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”: «Τιμώντας την εθνική μνήμη, τιμούμε φέτος και την εθνική προσπάθεια της χώρας μας, συλλογική και ατομική, για την υγεία και την προστασία όλων. Να προσέχετε και να ονειρεύεστε τα όμορφα ταξίδια που θα έρθουν!

Χρόνια πολλά σε όλους!»