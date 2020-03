Κοινωνία

25η Μαρτίου: Εθνικός ύμνος με ντουντούκες, παρελάσεις σε ταράτσες και μπακαλιάρος… delivery, λόγω κορονοϊού (βίντεο)

​Υπό πρωτόγνωρες συνθήκες οι πολίτες, οι ιερείς, δάσκαλοι, αστυνομικοί και φρρουροί της πατρίδας τίμησαν τους ήρωες του 1821