Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: το τεστ δεν διασφαλίζει ότι δεν έχει κάποιος τον κορονοϊό (βίντεο)

"Η απομόνωση είναι το καλύτερο φάρμακο", λέει ο Καθ. Πνευμονολογίας – Εντατικολογίας. Οι εκτιμήσεις του για την εξέλιξη της επιδημίας στην χώρα. Τι λέει για τα τεστ και τις οδηγίες των ειδικών.