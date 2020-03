Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 7.500 οι νεκροί στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες νέοι θάνατοι από τον COVID-19 στη γειτονική χώρα. Επιβραδύνθηκε η αύξηση των κρουσμάτων.

Επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο ο ρυθμός μετάδοσης του κορονοϊού στην Ιταλία, αλλά παραμένει υψηλός ο αριθμός των θυμάτων.

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 74.386. Οι νεκροί έφτασαν τους 7.503. Παράλληλα, 9.362 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 69.176 και είχαν χάσει την ζωή τους, συνολικά, 6.820 άνθρωποι ενώ 8.326 είχαν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 683 ασθενείς και καταγράφηκαν 5.210 νέα κρούσματα. 1.036 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.489 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 23.112 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 30.920 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 32.346 και οι νεκροί 4.474 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 10.054 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.077. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 6.442 , με 258 νεκρούς.