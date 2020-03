Κοινωνία

25η Μαρτίου: Το drone του ΑΝΤ1 καταγράφει εικόνες από την άδεια Αθήνα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αγνώριστη η πρωτεύουσα, ανήμερα της εθνικής επετείου, λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.