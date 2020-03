Υγεία - Περιβάλλον

Επέστρεψε νικητής στην Ελλάδα ο μικρός Παναγιώτης-Ραφαήλ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το “ευχαριστώ” των γονιών του σε όσους βοήθησαν για να μεταβεί το παιδί στη Βοστώνη, όπου υποβλήθηκε σε ειδική γονιδιακή θεραπεία.